Орещук: Черчесов, как и Бердыев, умеет делать команды! А что умеет Канчельскис?

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ныне работающий в «Торпедо»,прокомментировал высказывание экс-игрока сборной России Андрея Канчельскиса, который критически отозвался о нынешнем главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.
«Черчесов, так же как и Бердыев, умеет делать команды! „Легию“ привёл к чемпионству и кубку за 7 месяцев. А Канчельскис что умеет?» — написал Орещук в своём «твиттере».
Под руководством Черчесова сборная России заняла третье место в своей группе на Кубке конфедераций — 2017 и не сумела пробиться в плей-офф.