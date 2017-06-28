Новичок «Ростова» Маер: постараюсь бороться на поле так, как Макгрегор в ринге

Новичок «Ростова» словенский полузащитник Жан Маер рассказал о сравнении со знаменитым ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором.
«Очень много людей говорили мне, что я похож на Конора Макгрегора. Он мой кумир в UFC, я не против, что нас сравнивают. Постараюсь выкладываться на полную и бороться на поле так, как Конор делает это в ринге», – заявил 25-летний футболист в видеоинтервью, опубликованном пресс-службой «Ростова».
О переходе Маера «Ростов» объявил 26 июня, предыдущим клубом хавбека был словенский «Домжале». Контракт рассчитан по схеме «3+1».
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
Трансфер словенца Маера обошёлся «Ростову» в € 250 тыс.