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Новичок «Ростова» Маер: постараюсь бороться на поле так, как Макгрегор в ринге

28 июня 2017, среда. 00:56. Футбол

Новичок «Ростова» словенский полузащитник Жан Маер рассказал о сравнении со знаменитым ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором.

«Очень много людей говорили мне, что я похож на Конора Макгрегора. Он мой кумир в UFC, я не против, что нас сравнивают. Постараюсь выкладываться на полную и бороться на поле так, как Конор делает это в ринге», – заявил 25-летний футболист в видеоинтервью, опубликованном пресс-службой «Ростова».

О переходе Маера «Ростов» объявил 26 июня, предыдущим клубом хавбека был словенский «Домжале». Контракт рассчитан по схеме «3+1».

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Трансфер словенца Маера обошёлся «Ростову» в € 250 тыс.
Источник: Официальный "твиттер" ФК "Ростов" Сообщить об ошибке
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ФК Ростов Конор Макгрегор
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