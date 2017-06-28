Слуцкий раздаст автографы болельщикам «Халла» во время презентации новой формы

«Халл Сити» объявил о церемонии презентации новой домашней формы команды на предстоящий сезон. Как сообщает пресс-служба клуба, мероприятие пройдёт 6 июля в городском музее транспорта. Посетить его смогут около 100 фанатов команды.
В процессе презентации новый главный тренер команды Леонид Слуцкий и ряд игроков «тигров» встретятся с болельщиками и раздадут автографы.
Отметим, что с 3 июля в том же музее посетители смогут увидеть выставку, на которой будет представлена форма «Халла» прошлых сезонов.
В первом туре Чемпионшипа сезона-2017/18 «Халл» на выезде сыграет с «Астон Виллой». Матч состоится 5 августа.