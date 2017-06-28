Мутко: доклад Гарсии показал, что никаких вопросов к РФ по получению ЧМ-2018 нет

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко прокомментировал публикацию доклада экс-главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии об итогах расследования правомерности получения Россией права принимать ЧМ-2018.
Доклад Гарсии был полностью опубликован во вторник, 27 июня. В нём указано, что доказательств влияния на выборы страны-организатора чемпионата мира нет.
«Доклад опубликован. Думаю, странно, что это случилось в это время. Но все увидели, что никаких вопросов к России нет. Ничего другого и не ожидалось. Мы не делали ничего, что противоречило бы этическому кодексу или общим нормам и принципам продвижения заявки», — приводит слова Мутко ТАСС.