Жардим: у Мбаппе ещё будет время перейти в топ-клуб

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим выразил надежду, что нападающий Килиан Мбаппе останется в команде на следующий сезон.
«Килиан уже сейчас может играть в любом клубе, но я бы хотел, чтобы он остался в «Монако», потому что мы ему доверяем. До чемпионата мира он может продолжить хорошо делать свою работу в «Монако». У него ещё будет время перейти в топ-клуб», — приводит слова Жардима L’Equipe.
Ранее сообщалось, что «Монако» готов повысить зарплату Мбаппе на 900%, чтобы удержать его в клубе хотя бы ещё на один год.
Контракт Мбаппе с «Монако» рассчитан до лета 2019 года. В прошлом сезоне нападающий забил 26 голов в 44 матчах во всех турнирах.