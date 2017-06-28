Семёнов: в матче «Спартака» и «Томи» рефери поставил смешной пенальти

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов подверг критике работу арбитров российского чемпионата. В частности, Семёнов вспомнил матч 27-го тура прошлого сезона РФПЛ между «Спартаком» и «Томью». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых, единственный гол с пенальти забил Квинси Промес.
«Как судьи допускали много ошибок, влияющих на результат, так и допускают. Вспоминается победная игра «Спартака» против «Томи». Молодые парни вышли биться с лидером чемпионата и здорово смотрелись на фоне соперника. А в итоге рефери поставил смешной пенальти, после чего встречу можно было не досматривать. Футболисты своё здоровье на поле гробят, а судья может сказать: «Я так решил – и всё!». Смешно», — приводит слова Семёнова «Советский спорт».