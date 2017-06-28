Семёнов: это миф, что в Чечне на тебя всё время кто-то давит

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал, насколько команде помогает поддержка главы Чечни Рамзана Кадырова на стадионе по микрофону, о знакомстве с новым главным тренером команды Олегом Кононовым и об образе жизни в Грозном.
«Часто от фанатов слышишь агрессивные слова, и такое ощущение, что там тоже кто-то кричит в микрофон. Они думают, что могут морально надломить соперника любимой команды, но на самом деле любой шум тебя по-спортивному злит, на эмоциях ты играешь лучше. Так что чем сильнее поддержка, тем приятнее играть не только хозяевам, но и гостям. После спича Кадырова оживляются трибуны, это вдохновляет.
С новым наставником команды Олегом Кононовым уже немного познакомились. Олег Георгиевич рассказал, чего ждёт от «Ахмата». Он хочет, чтобы команда играла в комбинационный футбол. Первые тренировки направлены в основном на работу с мячом. Улучшая технику, будем расти тактически. Все помнят, как Кононов работал в «Краснодаре» и как играла команда. На мой взгляд, она показывала на тот момент самый привлекательный футбол в России. При Олеге Георгиевиче были и результат, и игра. Кононов уже сказал в интервью, что южному темпераменту присущ атакующий характер. Поэтому «Ахмат» будет стараться нападать, прессинговать, демонстрировать агрессивный футбол.
Это миф, что в Чечне на тебя всё время кто-то давит и чтобы не дать себя в обиду, ты должен быть дерзким. В Грозном, наоборот, можно отвлечься от суеты, полностью посвятив себя футболу. Ты можешь вести любой образ жизни: спокойный, дерзкий, агрессивный. Никто перевоспитывать тебя не собирается», — приводит слова Семёнова «Советский спорт в Санкт-Петербурге».