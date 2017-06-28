Источник: принц Уильям и Д. Кэмерон могли быть частью коррупционной схемы ФИФА

Принц Уильям и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон могли быть участниками коррупционной схемы между Англией и Южной Кореей по обмену голосов при выборе стран-организаторов ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Об этом говорится в докладе бывшего главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии, который был опубликован на сайте организации.
Англия подавала заявку на проведение мундиаля 2018 года, а Южная Корея – 2022 года. В результате, Россия получила право на проведение ЧМ-2018, а Катар — ЧМ-2022. В отчёте сказано, что председатель английского оргкомитета Джефф Томпсон подтвердил, что в компании с Кэмероном и принцем Уильямом встречался на тот момент с действующим вице-президентом ФИФА Чон Монджуном накануне процедуры выборов хозяев двух мундиалей в декабре 2010 года.
«Премьер-министр попросил Чон Монджуна проголосовать за заявку Англии. Тот ответил, что сделает это, если Томпсон отдаст свой голос за Корею. Томпсон согласился», — сказано в отчёте.