Перес: если мы приобретём Мбаппе, то кто же покинет «Реал»? Нужно терпение

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о том, что встречался с семьёй нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, пытаясь убедить его перейти в стан «сливочных». Однако глава «Королевского клуба» подчеркнул, что испанский гранд достаточно осторожен в этом вопросе.
«Не нужно забывать о том, что произошло с Погба. В его случае нам также говорили, что нужно прибрести игрока. Мбаппе – отличный и очень молодой футболист. Мне самому нравятся все сильные игроки, но команда состоит из 24 футболистов, а на поле выходят лишь 11 из них. Многие сильные игроки не смогли найти места в «Реале». В данный момент у нас сильнейшая команда в мире, как мы это уже доказали. Зидан уже несколько лет следит за Мбаппе. Однако в 18 лет очень немногие играли в «Реале». Если мы приобретём Мбаппе, то кто же покинет «Реал»? Нужно терпение», — цитирует Переса esRadio.