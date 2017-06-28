Бартомеу: Верратти? Я доверяю работе спортивного директора «Барселоны»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал информацию о том, что сине-гранатовые стремятся приобрести полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. Также сообщалось, что итальянский футболист в свою очередь горит желанием перейти в каталонский клуб.
«Я не могу говорить об этих футболистах. Верратти – игрок «ПСЖ», имеющий контракт с этим клубом. Я лишь доверяю работе спортивного директора «Барселоны» Роберта Фернандеса. Он знает, что необходимо команде в следующем сезоне, и работает в этом направлении», — цитирует Бартомеу BeIN Sports.
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