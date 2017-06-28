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Перес: «Реал» не ведёт переговоров с «Манчестер Юнайтед» по Морате

28 июня 2017, среда. 07:46. Футбол

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не подтвердил информацию о том, что клуб ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» относительно нападающего «сливочных» Альваро Мораты. Ранее сообщалось, что манкунианцы предложили испанскому гранду за игрока € 70 млн, однако «Королевский клуб» требует € 80-90 млн.

«Думаю, что «Реал» не ведёт переговоров с «Манчестер Юнайтед» по Морате. И неправда то, что клубы достигли соглашения. Ещё не закончился июнь, а до 31 августа много времени. Мы примем наилучшее решение, но изначально «Реал» не является клубом, продающим футболистов», — приводит слова Переса esRadio.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Юнайтед ФК Реал Мадрид Альваро Мората Флорентино Перес
Новости. Футбол
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