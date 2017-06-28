Бартомеу: болельщики могут быть спокойны, «Барселона» будет сильной командой

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу не сомневается в том, что в следующем сезоне команда будет очень сильна. Глава каталонского клуба подчеркнул, что доверяет своим сотрудникам в вопросах трансферной политики.
«Я спокоен, так как очень верю в нашего спортивного директора Фернандеса, главного тренера Вальверде и в других. Трансферная политика – сложный вопрос, поскольку у нас отличная команда. Но нужно усилить некоторые позиции, и в этом аспекте проводится работа. Болельщики могут быть спокойны, «Барселона» в следующем сезоне будет сильной командой. Она с первого же дня будет бороться за все титулы», — приводит слова Бартомеу Marca.