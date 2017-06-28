Переход Алекса Сандро в «Челси» может сорваться из-за «ПСЖ»

«ПСЖ» включился в борьбу за защитника «Ювентуса» Алекса Сандро, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Несмотря на информацию о том, что 26-летний бразилец согласился на переход в лондонский «Челси», источники заверяют, что в этом вопросе ещё ничего не решено. Конкуренцию синим в борьбе за Сандро по-прежнему составляет «Манчестер Сити», а теперь ещё и «ПСЖ».
Ранее «Ювентус» сделал «ПСЖ» предложение о трансфере полузащитника Блеза Матюиди. Не исключено, что 30-летний хавбек станет частью сделки по переходу Сандро в стан парижан.
Контракт Сандро с «Ювентусом» рассчитан до 2020 года. Соглашение Матюиди с «ПСЖ» истекает следующим летом.