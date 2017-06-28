Маттеус: прогнозирую отличную карьеру Вернера в сборной Германии

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» и миланского «Интера» Лотар Маттеус не поскупился на похвалу в адрес нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. Маттеус уверен, что у этого футболиста отличные перспективы в сборной Германии.
«Со своим 21 голом Вернер в последнем сезоне стал лучшим бомбардиром Бундеслиги среди немецких футболистов. Теперь же он доказывает свой класс и в футболке национальной команды. Его игра на острие атаки открывает для главного тренера сборной Лёва больше возможностей. Вот почему я прогнозирую отличную карьеру Вернера в сборной Германии», — цитирует Маттеуса интернет-издание Sport1.
По итогам минувшего сезона Вернер принял участие в 31 матче Бундеслиги, став и автором 5 голевых передач.