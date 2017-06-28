Ракитич: был бы очень рад работать под руководством Гвардиолы

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич отметил, что ему когда-нибудь хотелось бы работать под руководством главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Ранее испанский специалист возглавлял каталонскую команду и мюнхенскую «Баварию».
«Конечно, я был бы очень рад работать под руководством Гвардиолы. Это желание возникло после того, как я слушал моих партнёров по команде, которым повело работать с Гвардиолой», — приводит слова Ракитича Marca.
Относительно бывшего наставника сине-гранатовых Луиса Энрике Ракитич сказал: «Для «Барселоны» уход Луиса Энрике с поста главного тренера является большой потерей. Он был очень заинтересован в моём переходе в «Барселону» и постоянно выражал мне доверие за эти три года».