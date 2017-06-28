Кутьин: главное, чтобы «Енисей» побеждал, а сколько я забью, неважно

Новичок «Енисея» нападающий Александр Кутьин, который 21 июня перешёл в красноярский клуб из «Тосно», признался, что для него важнее командный успех, а не личный голевой счёт.
«Для меня как для футболиста команды самое главное – это цели и командные результаты. Это командный вид спорта. Я никогда не ставлю планки, забить 5, 10 или 15 мячей. Чем больше, тем лучше.
Главная цель, чтобы команда показывала футбол и выигрывала. А буду я забивать или мои партнёры, отходит на второй план. Ясно, что хочется забивать, но главное – это команда», — сказал Кутьин в беседе с пресс-службой клуба.
В прошлом сезоне ФНЛ Александр Кутьин в 37 матчах ФНЛ (17 в основном составе) забил 6 голов, из которых — 3 с пенальти.