Портнягин: решил поменять обстановку, хочу обрести второе дыхание в «Урале»

Нападающий Игорь Портнягин, который перешёл из «Локомотива» в «Урал» на правах аренды, рассказал, почему он решился на данный переход.
«Хотел бы поблагодарить президента и тренерский штаб „Урала“ за оказанное доверие, попытаюсь принести максимальную пользу клубу. В последнее время у меня не всё получалось по ряду объективных причин. Решил поменять обстановку и хочу обрести второе дыхание в „Урале“. Пока больше общаюсь с реабилитологом, потому что мы набираем физическую форму, с капитаном команды, с молодыми ребятами. Личные цели? Забить больше голов, чтобы „Урал“ был по итогам сезона как можно выше», — сказал форвард в интервью клубному телевидению.