Зюле не хочет сравнений с Жеромом Боатенгом

Новый защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле сказал, что не хотел бы, чтобы его сравнивали с другими футболистами. Он упомянул об этом после того, как ему сказали, что он напоминает своей игрой защитника немецкого гранда Жерома Боатенга.
«В «Баварии» в буду тренироваться и играть с лучшими футболистами. Научусь у них очень многому. Что же касается сравнений с Боатенгом, то я — Зюле», — приводит слова Зюле tz.
Ранее Зюле отметил, что им интересовался и лондонский «Челси», однако он отдал предпочтение «Баварии». Игрок подписал контракт до лета 2022 года.
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