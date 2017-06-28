Роналдо: у Доннаруммы есть право выбора, я тоже менял команды, это трудный выбор

Бывший нападающий «Милана» Роналдо поддержал голкипера россонери Джанлуиджи Доннарумму. 18-летний вратарь отказался продлевать контракт, который истекает летом следующего года. Бразилец отметил, что Доннарумма должен иметь право выбора.
«С «Миланом» связано слишком много чувств, много эмоций. Футболисты самые уязвимые. Если они не уедут в нужный момент, то могут застояться, а если они покинут команду, их легко назвать предателями.
Я не на стороне Доннаруммы, я просто говорю, что нужно быть осторожными, когда судите кого-то. У него есть чёткое право выбора, он должен иметь возможность выбирать, где он наиболее ценен и мотивирован.
Это касается и «Милана», но у каждого свои проблемы. Я много раз менял команды, это правда, часто это был трудный выбор.
Может ли он перейти в «Реал»? Это не в моей компетенции, но я читал, что он им интересен, это нормально. Великие игроки всегда приветствуются в «Реале», — цитирует Роналдо Gazzetta dello Sport.
На протяжении карьеру Роналдо играл за «Крузейро», «ПСВ», «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтиас».