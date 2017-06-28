Шашков: делали предложение Паскуато, но, видимо, ему не хочется играть в ФНЛ

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал, почему клуб не продлил соглашение с нападающим Кристианом Паскуато. Недавно Паскуато в своём «твиттере» предложил свои услуги «Зениту» и главному тренеру команды Роберто Манчини.
«Мы отказались от Кристиана Паскуато, потому что он в «Твиттере» предложил свои услуги «Зениту» и Роберто Манчини, а не «Крыльям Советов». Если серьёзно, то мы делали предложение Паскуато, но, видимо, ему не хочется выступать в ФНЛ. Мы делали предложение ему и Бруно. Для всех двери открыты, просто они могут опоздать в связи с лимитом на легионеров. Я считаю, что в команде должен играть тот, кто хочет играть, а не тот, кого нужно уговаривать, тогда будет результат.
Что касается возможного будущего Паскуато в «Зените», то он может в нём заиграть в российском чемпионате. А на более серьёзном уровне – не знаю. Надо с тренером разговаривать, который видит его постоянно. Ему очень многое дано в плане техники и головы, но есть некоторые нюансы, в которых ему нужно дорабатывать», – сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.