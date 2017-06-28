На следующей неделе Терри может стать игроком «Астон Виллы»

Защитник и капитан «Челси» Джон Терри близок к переходу в «Астон Виллу». Sky Sports сообщает, что сделка может быть оформлена на следующей неделе. Контракт 36-летнего футболиста с «Челси» истекает через три дня, после чего Терри станет свободным агентом.
«Астон Вилла» предложила защитнику выгодный однолетний контракт. В услугах Джона Терри также заинтересованы клубы АПЛ «Вест Бромвич Альбион», «Суонси Сити» и «Борнмут», но Терри не хочет играть против «Челси», за который выступал с 1998 года.
Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» готов предложить Джону Терри оклад в размере £ 4 млн за сезон (около € 4,5 млн).