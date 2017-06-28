Исполнительный директор «Амкара» Маслов продлил соглашение с клубом

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов продлил контракт с клубом. Новое соглашение было подписано на три года.
«Это большая удача, что такой специалист, как Денис Владимирович, работает у нас. По каждому из направлений, которые он курирует, клуб является одним из лучших в РФПЛ. Например, нашу трансферную и селекционную работу специалисты часто называют едва ли не образцовой. А усилия «Амкара» по популяризации футбола и развитию клубных СМИ впервые в истории клуба были отмечены почётной наградой РФС и РФПЛ – мы получили премию «Премьер».
За эти два с половиной года, что мы вместе, клуб прошёл большой путь, и я очень рад, что наше сотрудничество продолжится. От души желаю Денису Владимировичу прожить эти три года на таком же позитиве, получать ежедневную радость от работы и принести клубу как можно больше пользы!» — цитирует генерального директора «Амкара» Игоря Резвухина пресс-служба пермяков.