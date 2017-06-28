ЦСКА намерен купить у «Удинезе» защитника сборной Ирака

Московский ЦСКА в ближайшее время может приобрести защитника «Удинезе» Али Аднана Аль-Тамеми. Как сообщает Tuttomercatoweb, московский клуб ещё в январе проявлял интерес к футболисту сборной Ирака, однако тогда сделка не состоялась, и сейчас «армейцы» вернулись к этой кандидатуре.
Отмечается, что на 23-летнего игрока также претендуют несколько европейских клубов, в частности «Эспаньол».
В прошлом сезоне Аднан провёл за «Удинезе» в чемпионате Италии 14 матчей, не отметившись результативными действиями.
ЦСКА и «Зенит» проявляют интерес к защитнику «Интера» Меделю