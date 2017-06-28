Перес: думаю, что Роналду останется в «Реале»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес в очередной раз ответил на вопрос о будущем нападающего команды Криштиану Роналду. Судьба футболиста сборной Португалии в «Королевском клубе» продолжает оставаться неясной, однако сам Перес склонен полагать, что он всё-таки продолжит карьеру в стане «сливочных».
«У Криштиану действующий контракт с «Реалом». Мы знаем только то, что он сказал своему партнёру по сборной про свои обиды. Я сам с ним не говорил и не придаю такой важности тому, что было опубликовано. Мы должны ждать, и я поговорю с ним по окончании розыгрыша Кубка конфедераций. Роналду честно выполняет свои обязанности, и ему жаль, что многие хотят навредить ему. Мы очень рады, что он играет за «Реал». Думаю, что Роналду останется в «Реале». В данный момент не следует беспокоиться сверх меры», — цитирует Переса esRadio.
Недавно испанская прокуратура обвинила Роналду в уклонении от налогов на сумму € 14,7 млн. В «Королевском клубе» ему советуют заплатить эту сумму и избежать судопроизводства, однако сам игрок может попытаться доказать свою невиновность в суде. Роналду, не исключающий в связи со всем этим смену клубной прописки, сказал наставнику «Реала» Зинедину Зидану, что в Испании к нему относятся как к преступнику.