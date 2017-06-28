Полоз: шесть лет в «Ростове» были лучшими в моей жизни

Нападающий Дмитрий Полоз, который перешёл из «Ростова» в «Зенит», поблагодарил ростовскую команду за шесть лет в стане клуба.
«Эти почти шесть лет в «Ростове» были лучшими в моей жизни. Здесь я встретил друзей, женился, тут у меня родился сын. Именно «Ростов» дал мне путь в большой футбол, сделал из меня игрока, и это я всегда буду помнить и ценить. Вместе с «Ростовом» я выиграл Кубок России, мы заняли второе место в РФПЛ, выдали лучший сезон в еврокубках и подарили всей стране незабываемые эмоции. Последние два сезона были уникальными. Чувства, которые я испытывал, выходя на каждый матч в футболке Ростова, желаю испытать каждому!
Настало время двигаться дальше. Спасибо всем болельщикам за поддержку, вы сердце клуба! Тренеры, игроки приходят и уходят, но вы будете всегда, оставайтесь с командой во время взлётов и падений. «Ростов» останется в моём сердце навсегда!