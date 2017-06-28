«Ростов» планирует приобрести двух центральных защитников и нападающего

По информации «Чемпионата», «Ростов» планирует три приобретения. Это игроки из-за границы. Появятся два центральных защитника и нападающий.
28 июня стало известно, что команду покинули полузащитник Александр Ерохин и нападающий Дмитрий Полоз. Оба на правах свободных агентов перешли в «Зенит».
Ранее команду покинули Кристиан Нобоа, Денис Терентьев (оба – «Зенит»), Сослан Джанаев, Владимир Гранат (оба – «Рубин») Никита Медведев («Локомотив»), Сесар Навас, Марко Симич, Иван Комиссаров, Марко Девич (свободные агенты), Ника Качарава («Корона»), «Александр Трошечкин («Тосно»).
«Зенит» покупает Дриусси, «Спартак» — Канунникова. Все переходы РФПЛ
«Зенит» близок к подписанию Дриусси, Канунников близок к «Спартаку» и другие трансферные новости РФПЛ.