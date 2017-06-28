Клаудио Писарро покинет «Вердер», Нури не рассчитывает на него из-за возраста

Дни нападающего бременского «Вердера» Клаудио Писарро в немецком клубе сочтены, сообщает Sport Bild.
Согласно информации источника, главный тренер команды Александер Нури не рассчитывает на 38-летнего футболиста. Главная причина – возраст Писарро. Сам игрок ранее говорил, что хотел бы ещё один год поиграть на таком уровне.
Писарро защищал цвета бременцев с 1999 по 2001 год, после чего вновь играл в «Вердере» с 2009 по 2012 год, а с 2015 года снова перешёл в этот клуб. Кроме того, Писарро выступал за мюнхенскую «Баварию», лондонский «Челси», а также за перуанские «Депортиво Пескеро» и «Альянсу».
По итогам последнего сезона он сыграл в 19 матчах Бундеслиги, став автором 1 гола и 1 результативной передачи. Писарро является лучшим бомбардиром Бундеслиги за её историю среди иностранных игроков, забив за «Вердер» и «Баварию» 190 голов.