Полоз — о переходе в «Зенит»: очень рад, что попал в такой великий клуб

Нападающий Дмитрий Полоз, сменивший «Ростов» на «Зенит», поделился впечатлениями от перехода.
«Очень рад, что попал в такой великий клуб, один из лучших в России, и думаю, что он станет одним из лучших в Европе. Поэтому я очень рад. По идее, уже 30-го числа полечу с командой на сборы. Сейчас решаю последние вопросы в Ростове и думаю, что уже завтра отправлюсь в Петербург.
Возможность поработать с Манчини стала одним из самых важных факторов, из-за которых я перешёл в «Зенит». Тренер сказал, что нуждается во мне, хотел бы меня видеть в команде, поэтому я очень рад. Хочу и мечтаю поработать с таким специалистом. Знаю, что он много времени уделяет тактике и дисциплине. Я, в принципе, с такими тренерами, как Красножан и Бердыев, работал, поэтому мне импонирует дисциплина на поле.
Что касается нового стадиона «Зенита», то это очень красивый стадион. Думаю, один из лучших в России, может сравниться с «Краснодаром», со «Спартаком» по уровню. Очень хорошее осталось впечатление. Понятно, что многие говорили о поле, что оно не очень хорошего качества. Сейчас оно уже среднего качества. Однако думаю, что к началу чемпионата оно уже будет очень хорошим», — цитирует Полоза официальный сайт «Зенита».