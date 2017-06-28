Генсек ФИФА: в докладе Гарсии нет подтверждений нечестной победы России и Катара

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура прокомментировала публикацию доклада экс-главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии об итогах расследования правомерности получения Россией права принимать ЧМ-2018.
Доклад Гарсии был полностью опубликован вчера, 27 июня. В нём указано, что доказательств влияния на выборы страны — организатора чемпионата мира нет.
«В первую очередь я бы хотела сказать, что мы приветствуем решение главы следственной палаты комитета ФИФА по этике опубликовать полную версию доклада Гарсии, отвечая критериям прозрачности. Все вещи, касающиеся участников следствия, не разглашаются. Решение провести чемпионат мира в России и в Катаре было принято прошлым руководством. В докладе Гарсии нет достаточных обоснований, чтобы поставить под сомнение нечестную победу этих двух стран в выборе места для чемпионата мира.
Очень здорово быть в Казани и отмечать фестиваль футбола вместе со всеми. Я очень жду полуфинала и надеюсь на хорошую игру. Россия оказала очень хороший приём, организация всего на высоком уровне. Надеюсь, что чемпионат мира пройдёт ещё успешнее", — передаёт слова Самуры корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.