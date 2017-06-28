Ричард Макларен: 155 допинг-проб российских футболистов вызывают подозрения

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен заявил, что 155 допинг-проб российских футболистов вызывают у него подозрение. Макларен отмечает, что, по его мнению, имели место манипуляции с субстанцией урины, которую берут при допинг-тестах, чтобы избежать выявления запрещённых препаратов, и приходит к выводу, что в российском футболе существует специальная система для сокрытия фактов употребления допинга.
«Есть 155 таких случаев, которые не были проанализированы. Их надо изучить. И мы сообщили об этом ФИФА. Очевидно, что существовал банк с чистой уриной, и очевидно, что этот банк использовался для футболистов. По нашим сведениям, делались попытки подмены результатов допинг-тестов», — сказал Макларен, указав, в частности, на допинг-пробу под №387 829, принадлежащую игроку российской Премьер-Лиги.