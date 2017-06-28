«Зенит» выплатил Луческу € 2,5 млн за расторжение контракта

«Зенит» закрыл все финансовые вопросы с бывшим главным тренером Мирчей Луческу. Румынский специалист больше не имеет претензий к петербургской команде. Об этом пишет «Фонтанка».
Луческу было выплачено € 2,5 млн при изначальном требовании компенсации в размере € 4 млн за не доработанный год контракта. При этом вопросы со штабом Луческу ещё остаются. Из тех, кто работал с румынским специалистом в «Зените», остались только тренер вратарей Томаш Рогич и помощник Анатолий Тимощук.
Мирча Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. По итогам сезона-2016/17 РФПЛ петербуржцы заняли третье место в чемпионате России.