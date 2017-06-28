Хектор: Сочи — преимущество сборной Германии в матче с мексиканцами

Защитник сборной Германии Йонас Хектор поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка конфедераций с Мексикой. Встреча состоится 29 июня в Сочи.
«Мы постараемся навязать им свою игру, будем играть в атаке, давить — так нам удастся доставить сопернику проблемы. Отлично, что мы вышли из группы с первого места и перед матчем с Мексикой будем чувствовать себя уверенно.
У сборной Германии есть опыт для матчей такого уровня. Большинству игроков хоть и по 23 года, но зато есть большой опыт за плечами. Мы играем в сильных лигах, и возраст не будет иметь значения. Уверен, даже молодые игроки знают, что делать в мачте с Мексикой. Мы смотрели матчи сборной Мексики, пытались понять её менталитет.
Считаю, что наше преимущество — присутствие в Сочи. Нам не нужно садиться в самолёт, лететь на полуфинал. Дополнительный день здесь — это прекрасно. Напряжение нарастает, но в Сочи нам спокойно.
Нам дали свободное время, могли немного погулять, поплавать, сходить в ресторан. Все было хорошо, мы успокоились, сняли напряжение. Мы в пятницу должны или в Москву, или в Петербург лететь, так что остаться и погулять в Сочи не получится", — передаёт слова Хектора корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия – Мексика. Начало – в 21:00 мск.