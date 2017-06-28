Медель, которым интересуются ЦСКА и «Зенит», близок к переходу в «Боку Хуниорс»

Защитник «Интера» Гари Медель в скором времени сменит команду. Как сообщает Economiaynegocios, чилийский футболист близок к переходу в аргентинский клуб «Бока Хуниорс».
Медель уже защищал цвета южноамериканской команды, выступая за «Боку» с 2009 по 2011 год. Также в его карьере были «Универсидад Католика», «Севилья» и «Кардифф Сити».
Ранее в СМИ сообщалось, что к 29-летнему футболисту проявляют интерес ЦСКА и «Зенит». Контракт Гари Меделя с «Интером» действует до лета 2018 года. По данным Transfermarkt, чилиец оценивается в € 12 млн.
ЦСКА и «Зенит» проявляют интерес к защитнику «Интера» Меделю