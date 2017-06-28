Смертин — о борьбе с расизмом: задача — создать атмосферу дружелюбия

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин в рамках форума «Футбол во имя надежды» рассказал, как в России борются с расизмом.
«У нас отличная возможность показать гостеприимство. Гости смогут составить своё мнение о России в следующем году. Что делается в борьбе с расизмом? Это вопрос образования людей. Мы работаем над этим. Задача — создать атмосферу дружелюбия. Болельщики должны поддерживать свою команду, а не болеть против соперника», — передаёт слова Смертина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Смертин: уверен, на КК и ЧМ-2018 в России не будет ни одного случая расизма