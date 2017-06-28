Селекционер: хотели видеть Надсона в «Крыльях», но в его семье произошло горе

Старший селекционер «Крыльев Советов» Максим Ляпин рассказал о селекционных планах и объяснил, почему бразильский защитник Жозе Феррейра Надсон покинул самарскую команду.
«Трансферная кампания ещё не завершена. Как минимум двое игроков пополнят „Крылья“ — голкипер и центральный защитник. Именно эти позиции нуждаются в укреплении. Заявка включает в себя 22 футболиста, и в идеале нужно, чтобы каждая позиция была продублирована. Для формирования команды нужны три голкипера. У нас есть опытный Евгений Конюхов, перспективный Виталий Шильников, но нужен ещё один вратарь, который бы мог составить им хорошую конкуренцию. Что касается центрального защитника, то предпочтение кандидатам с хорошим первым пасом и умением начать атаку. Игрок должен быть рослым, потому что в ФНЛ будет очень много силовой борьбы. Также не стоит списывать со счетов Ивана Таранова, который прибыл в расположение „Крыльев“ на сербском сборе. Если вдруг по медосмотру не возникнет проблем, то в ближайшее время с ним будет подписан контракт. Болельщики спрашивали о судьбе Надсона. Мы хотели видеть его в команде, но в его семье произошло горе — умерла мама. Надсон какое-то время не выходил на связь. Ждать долго, увы, мы не могли, поскольку сезон начинается совсем скоро, а тренерскому штабу нужны игроки в хорошей физической готовности для решения задач на сезон», — сказал Ляпин.