«Црвена Звезда» продаст Ристича в «Краснодар» за € 2 млн

Полузащитник «Црвены Звезды» Михайло Ристич продолжит карьеру в России. Как сообщает Blic Online, 21-летний футболист будет продан в «Краснодар». Стороны уже согласовали детали трансфера.
Михайло Ристич обойдётся «Краснодару» в € 2 млн. Информацию подтвердил генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич.
В минувшем сезоне полузащитник молодёжной сборной Сербии принял участие в 33 официальных матчах за «Црвену Звезду», забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
Transfermarkt сообщает, что Ристич подписал контракт до 2021 года.
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