«Барселона» продлила контракт с 19-летним игроком, его отступные — € 75 млн

Полузащитник «Барселоны Б» Карлос Аленья продлил свой контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт каталонской команды, новое соглашение рассчитано на три года, и оно может быть продлено автоматически на два сезона в случае, если хавбек будет выступать за основную команду.
Кроме того, если Аленья будет выступать за первую команду, то его отступные будут составлять € 75 млн. В прошлом сезоне хавбек дебютировал за «Барселону» в выездной игре 1/16 финала Кубка Испании, сыграв против «Эркулеса» (1:1) 78 минут и забив гол.