«Гамбург» выкупил у «Байера» Пападопулоса

Защитник сборной Греции Кириакос Пападопулос сменил один немецкий клуб на другой. 25-летний футболист покинул «Байер» и перешёл в «Гамбург», в котором в минувшем сезоне играл на правах аренды. Руководство воспользовалось правом и выкупило контракт защитника.
Договор с «Гамбургом» рассчитан до 30 июня 2020 года. Финансовые детали не разглашаются. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 6,5 млн.
В прошлом сезоне Кириакос Пападопулос принял участие в 16 матчах немецкой Бундеслиги и забил 2 гола.
Гол Пападопулоса принёс «Гамбургу» победу над «Байером»