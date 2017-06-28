Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Гамбург» выкупил у «Байера» Пападопулоса

28 июня 2017, среда. 15:45. Футбол

Защитник сборной Греции Кириакос Пападопулос сменил один немецкий клуб на другой. 25-летний футболист покинул «Байер» и перешёл в «Гамбург», в котором в минувшем сезоне играл на правах аренды. Руководство воспользовалось правом и выкупило контракт защитника.

Договор с «Гамбургом» рассчитан до 30 июня 2020 года. Финансовые детали не разглашаются. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 6,5 млн.

В прошлом сезоне Кириакос Пападопулос принял участие в 16 матчах немецкой Бундеслиги и забил 2 гола.

Гол Пападопулоса принёс «Гамбургу» победу над «Байером»
Источник: Официальный сайт ФК "Гамбург" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Байер Гамбург Кириакос Пападопулос Трансферы
Новости. Футбол
28 июня 2017, среда
16:10 Источник: юридически переход Полоза и Ерохина в «Зенит» абсолютно чист
16:06 Бывший игрок «Динамо» и сборной Португалии Манише посетит полуфинал КК-2017
16:05 Восьмилетний мальчик впечатлил Гвардиолу умением жонглировать
15:53 Лебедев: планируем встретиться с Мутко до конца этой недели
15:45 «Гамбург» выкупил у «Байера» Пападопулоса
15:42 «Крылья Советов» забили сербскому «Дунаву» девять голов в контрольном матче
15:40 «Барселона» продлила контракт с 19-летним игроком, его отступные — € 75 млн
15:23 Агент: Луан очень хочет играть в России, его трансферная стоимость — € 23 млн
15:18 «Црвена Звезда» продаст Ристича в «Краснодар» за € 2 млн
15:15 Селекционер: хотели видеть Надсона в «Крыльях», но в его семье произошло горе
15:14 «Битва городов» Кубка конфедераций. Встреча в Москве
15:10 Селекционер: игрок из Аргентины придумывал истории, лишь бы уехать из Самары
15:09 Форвард «Спартака» Нимели рассказал, почему ему нравится много бегать
15:01 Фанаты «Зенита» финансово помогут многодетным сербским семьям в Косово
15:00 Василий Уткин рассказал, как получить билет на ЧМ-2018 при помощи карты Visa
14:58 Мостовой: Головину нужно «обрасти мясом», чтобы проявить себя во Франции
14:47 Селекционер «Крыльев Советов»: уговаривая Паскуато, наняли красивую переводчицу
14:44 Смертин — о борьбе с расизмом: задача — создать атмосферу дружелюбия
14:40 Медель, которым интересуются ЦСКА и «Зенит», близок к переходу в «Боку Хуниорс»
14:29 Хектор: Сочи — преимущество сборной Германии в матче с мексиканцами
14:27 «Зенит» выплатил Луческу € 2,5 млн за расторжение контракта
14:25 Как «Спартак» готовится к защите титула в Австрии. Фоторепортаж со сбора
14:24 Лепёхин: Переход Ерохина и Полоза в «Зенит» обусловлен наличием паспорта
14:21 Ричард Макларен: 155 допинг-проб российских футболистов вызывают подозрения
14:11 Лёв: Бауэр хочет получить российский паспорт? Это его дело, мы не будем давить
14:02 Генсек ФИФА: в докладе Гарсии нет подтверждений нечестной победы России и Катара
13:56 Болельщик, приехавший на Кубок конфедераций, госпитализирован с малярией
13:43 Лёв: мне было важно увидеть в России голодную сборную Германии
13:41 Лёв: сообщения о допинге в сборной России выглядят как спекуляция
13:37 Полоз — о переходе в «Зенит»: очень рад, что попал в такой великий клуб
13:34 Клаудио Писарро покинет «Вердер», Нури не рассчитывает на него из-за возраста
13:28 «Ростов» планирует приобрести двух центральных защитников и нападающего
13:26 Ерохин: если бы не был готов к конкуренции, то не переходил бы в «Зенит»
13:17 Полоз: шесть лет в «Ростове» были лучшими в моей жизни
13:17 Гвардиола хотел бы видеть в «Манчестер Сити» Алексиса Санчеса
13:13 Ерохин: уверен, «Ростов» добьётся ещё больших успехов
13:10 «Атлетико» не заинтересован в услугах Ибрагимовича
13:05 «Зенит» объявил о переходе Полоза и Ерохина на правах свободных агентов
13:02 Перес: думаю, что Роналду останется в «Реале»
13:00 Завершился финальный отбор в команду К11
12:57 Аджоев: Торбинский проходит медобследование, но в «Арсенал» пока не перешёл
12:42 Ракитич: не верили, что Рауль перейдёт в «Шальке-04», думали, что это шутка
12:41 Источник: ЦСКА намерен купить у «Удинезе» защитника сборной Ирака
12:39 Осорио: сборная Мексики хочет и должна учиться у таких команд, как Германия
12:30 Исполнительный директор «Амкара» Маслов продлил соглашение с клубом
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
За кого теперь будете болеть на Кубке конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017