Лебедев: планируем встретиться с Мутко до конца этой недели

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев рассказал, когда он планирует встречу с президентом РФС Виталием Мутко. Ранее Лебедев в интервью «Чемпионату» сказал, что Жиркову за удаление в матче Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2) «в раздевалке надо в морду дать». Мутко сообщил, что проведёт встречу с Лебедевым по поводу его слов о Жиркове.
«Планируем встретиться с Мутко до конца этой недели. Точное время пока не определено, потому что графики загружены и у него, и у меня. Но, думаю, пять минут найти сможем. Ни с кем, кроме журналистов, на тему Жиркова не разговаривал. Да и не с кем. Готов общаться только с президентом РФС», – сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.