Восьмилетний мальчик впечатлил Гвардиолу умением жонглировать

Восьмилетний мальчик впечатлил главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу умением жонглировать. Им оказался воспитанник «Астон Виллы» Кейл Шафи, который исполнил перед испанским специалистом несколько трюков с футбольным мячом.
После того как мальчик закончил жонглировать, Гвардиола, находившийся под впечатлением, похлопал воспитаннику «вилланов» и спросил его имя, пишет AS.
«Я запомню это имя», — произнёс Гвардиола.
Видео, на котором юный фристайлер жонглирует перед наставником «МС» Хосепом Гвардиолой, можно посмотреть в YouTube.