Бывший игрок «Динамо» и сборной Португалии Манише посетит полуфинал КК-2017

На первом полуфинале Кубка конфедераций в Казани, в котором сыграют сборные Португалии и Чили, ожидается сразу несколько почётных гостей, сообщает пресс-служба ФИФА.
Среди них президент ФИФА Джанни Инфантино, генеральный секретарь ФИФА Фатима Самура, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко бывший футболист «Динамо» и сборной Португалии Манише, посол чемпионата мира—2018 Алексей Смертин и бывший вратарь женской сборной Канады Карина Леблан.
Встреча между сборными Португалии и Чили пройдёт сегодня, 28 июня, начало игры — в 21:00 мск.
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