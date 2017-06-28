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Источник: юридически переход Полоза и Ерохина в «Зенит» абсолютно чист

28 июня 2017, среда. 16:10. Футбол

Сегодня, 28 июня, «Зенит» объявил о переходе на правах свободных агентов Дмитрия Полоза и Александра Ерохина, выступавших ранее за «Ростов».

Контракты Ерохина и Полоза с «Ростовом» включали опцию досрочного разрыва соглашений со стороны игроков без финансовых обязательств, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией: «Контракт Ерохина и Полоза был составлен таким образом, что игроки могли в любой момент расторгнуть его без каких-либо финансовых обязательств. Юридически их переход в „Зенит“ абсолютно чист».

По информации «Спорт-экспресса», прежнее соглашение Полоза с «Ростовом» закончилось летом 2016-го, после окончания сезона-2015/16 игрок получил несколько предложений. В итоге договор с дончанами был продлён с одним ключевым условием: нападающий может покинуть команду на правах свободного агента, если решит ответить согласием на предложение другого клуба. Именно поэтому, отыграв по новому контракту один сезон из трёх, Полоз уходит свободным агентом.

Договор Ерохина с «Ростовом» был подписан в январе 2016-го на полтора года с опцией продления по совместному решению игрока и клуба ещё на два года – то есть до июня 2019-го. Первая часть соглашения (полтора года) заканчивается 30 июня. Ерохин решил не продлевать контракт. Одним из факторов стало то, что «Ростов» не будет участвовать в еврокубках-2017/18.

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Ростов Александр Ерохин Дмитрий Полоз Трансферы
Новости. Футбол
28 июня 2017, среда
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