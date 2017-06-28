Прокуратура Великобритании обвинила 6 человек по делу о трагедии в «Хиллсборо»

Прокуратура Великобритании выдвинула обвинения шести людям по делу о трагедии в «Хиллсборо», произошедшей в 1989 году. Тогда в давке погибли 96 человек.
The Telegraph сообщает, что среди обвиняемых оказались бывший констебль Норман Беттисон, экс-глава полиции Южного Йоркшира Дэвид Дакенфилд, отвечавший за безопасность во время матча. Дакенфилду было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, а Беттисону во лжи о катастрофе.
Обвинение также выдвинуто бывшему полицейскому Дональду Дентону, Алану Фостеру и Питеру Меткалфу. Бывший секретарь графства Шеффилд Грэм Макрелл обвиняется в трёх преступлениях, касающихся здоровья и безопасности на спортивных площадках.
Трагедия в «Хиллсборо» произошла перед началом полуфинального матча Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест».