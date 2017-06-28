«Ювентус» предложил «Роме» за Паредеса столько же, сколько «Зенит»

«Ювентус» хочет купить у «Ромы» полузащитника Леандро Паредеса и предложил римлянам за 22-летнего аргентинского футболиста € 30 млн. Столько же «Роме» предложил «Зенит», сообщают итальянские СМИ.
Ранее сообщалось, что в гонку за Паредеса включилась «Бавария». Отмечалось, что зарплата Паредеса в «Зените» может составить около € 3,5 млн в год. Какие финансовые условия готовы предложить футболисту «Ювентус» и «Бавария», на данный момент не известно.
Паредес в общей сложности сыграл за «Рому» 54 матча, забил 4 гола, сделал 2 голевых паса и получил 9 жёлтых карточек.