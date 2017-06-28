Защитник Мильдзихов перешёл из «Зенита-2» в «Енисей»

Защитник Давид Мильдзихов подписал контракт с «Енисеем». Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на два года.
«Мильдзихов — правый защитник, который может сыграть на краю полузащиты, а также в опорной зоне. На профессиональном уровне выступал за астраханский „Волгарь“, новокузнецкий „Металлург“ и иркутский „Байкал“. Последним клубом защитника стал „Зенит-2“, за который в сезоне-2016/17 он провёл 21 матч и забил 2 гола», — информирует официальный сайт «Енисея».
Накануне «Чемпионату» стало известно, что полузащитник «Зенита-2» Алексей Евсеев продолжит карьеру в «Урале».