Орлов: теперь у Манчини огромный выбор игроков, но он разберётся в этой ситуации

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о переходе Дмитрия Полоза и Александра Ерохина в «Зенит», главным тренером которого недавно стал Роберто Манчини.
«Когда мы вспоминаем, что Полоз и Ерохин играют по-разному в клубах и в сборной, нужно помнить об уровне соперников. Одно дело играть в российском чемпионате и даже отдельные матчи в европейском турнире. «Ростов» преподносил сюрпризы, но мастерство и класс стабильно не показывал. Другое дело, что на Кубке конфедераций — там совсем иной уровень соперников. Это уровень сборных, а играть нужно было с командами-победителями своих регионов. Так что не надо проводить параллели. Ну а сами ребята перспективные, им надо расти и совершенствоваться.
Теперь у Роберто Манчини огромный выбор футболистов. Такая проблема перед тренером стоит всё время: нужна конкуренция, чтобы выбрать лучших. Но лучше выбирать, чем получать то, что есть. У Роберто Манчини стоит не такая сложная задача. Он опытный тренер и разберётся в этой ситуации. Ну а то, что клуб приобретает игроков, значит Манчини в них верит», — сказал Орлов.