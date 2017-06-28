Герасимец: с таким составом воспитанники «Зенита» и на сбор не попадут

Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец поделился мнением о переходе игроков «Ростова» Дмитрия Полоза и Александра Ерохина в «Зенит».
«То, что Полоз и Ерохин – квалифицированные, качественные и особенно прогрессирующие при Бердыеве футболисты, — в этом сомнения нет. Это игроки национальной сборной. Но у нас уже есть Жулиано, Кокорин, Шатов, Молло, Маурисио, Нобоа, и вряд ли на поле смогут выйти 15 человек. Только 11. Кому-то придётся сидеть в запасе. А ведь ещё планируются приобретения иностранных игроков.
Ранее мы слышали заявление о том, что будет дан шанс петербургским воспитанникам. Но при такой глобальной закупке до них даже очередь не дойдёт. Они и на сбор попадать не будут. Так что в этом вопросе слова расходятся с делом. Но я понимаю футбольный клуб: он хочет в первую очередь вернуть утраченные позиции и в России, и на международной арене. Сейчас это главная задача», — цитирует Герасимца «Радио Зенит».