Прядкин: матчи РФПЛ поставлены на декабрь в связи с хорошей готовностью полей

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин объяснил проведение матчей 19-го и 20-го туров РФПЛ-2017/18 в декабре хорошим состоянием полей.
«Дата 20-го тура в декабре связана с готовностью полей. Когда мы уходим на перерыв, поля достаточно хорошего качества. Лишь бы не было мороза. Если будут какие-либо аномалии, есть резервные дни, но будем надеяться, что всё будет хорошо. В крайнем случае будем задействовать дни Кубка России по согласованию с РФС, если какие-либо клубы не играют.
Нас часто ругают, что поздно даём даты календаря на новый сезон. Так вот, из всех европейских чемпионатов даты первых туров подготовила и обнародовала только английская Премьер-лига.
Нам задавали много вопросов о 20-м туре, который на 10 декабря запланирован. Да, Виталий Мутко критиковал календарь, но мы поговорили, и он понял все сложности его составления. Так вот «Спартак» и ЦСКА сыграют на «Открытии», они сказали сами, что смогут это сделать — провести матч на высоком уровне. Да, в Уфе и Казани может быть холодно 10 декабря, но у нас есть резервные даты", — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.