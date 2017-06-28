РФПЛ: «Зенит» и «Тосно» не будут проводить домашние матчи в один день

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин сообщил, что в сезоне-2017/18 «Зенит» и «Тосно» не будут проводить домашние матчи в один день по требованию силовых структур.
«Шесть команд должны находиться в противофазе: ЦСКА и „Спартак“, „Локомотив“ и „Динамо“, а также добавилась пара „Зенит“ и „Тосно“. То есть не более двух матчей в Москве и не более одного в Петербурге за один день. Об этом просили силовые структуры», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Видео доступно на «Чемпионате».