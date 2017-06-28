Луческу: с «Зенитом» расстались нормально, ни про кого плохое сказать не хочу

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подтвердил, что договорился с петербургским клубом о расторжении контракта.
«Да, это правда, мы договорились с клубом. Не хотелось сидеть без работы и ждать ещё целый год. Я полон энтузиазма и здоровья продолжать работать. С клубом расстались нормально, ни про кого ничего плохого сказать не хочу. Просто руководители не были готовы ждать. Первый сезон получился тяжёлым, во втором мы бы смогли выступить лучше", — цитирует Луческу «Федеральное агентство новостей».
«Зенит» выплатил Луческу € 2,5 млн за расторжение контракта